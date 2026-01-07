С начала года Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами активно проводит мониторинг цен. Контроль осуществляется ежедневно, включая выходные, что позволяет своевременно выявлять отклонения и принимать меры для стабилизации рынка, передаёт BAQ.KZ.

Так, 1 января министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев лично объездил крупные торговые сети столицы и проверил цены. Во всех регионах страны активно проводился мониторинг цен. Руководители департаментов торговли и защиты прав потребителей совместно с акиматами проверили более 600 объектов торговли.

В Улытау представители акимата во главе с акимом Дастаном Рыспековым и департаментом торговли и защиты прав потребителей посетили гипермаркет "Самади". Они проверили цены и доступность на социально значимые продукты — муку, хлеб, молоко, подсолнечное масло, сахар, рис и другие товары. Особое внимание уделялось наличию продукции и уровню запасов на складе.

В Кызылординской области 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года мониторинг цен на продукты питания проводился под руководством заместителя акима Ардака Зебешева. Рабочая группа, включающая представителей департамента торговли и защиты прав потребителей, управления сельского хозяйства и земельных отношений, управления предпринимательства и промышленности, департамента государственных доходов и руководства "Байқоңыр" АО, проверила торговые объекты "Сыбаға", "Смол" и сети "Қызылорда" в городе Кызылорда.

1 января заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов совместно с руководством областного департамента торговли и защиты прав потребителей и управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития провел мониторинг цен в крупных торговых сетях города Уральск.

6 января аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов лично проверил цены на продукты первой необходимости в крупных торговых точках Петропавловска.

"Для сдерживания роста цен в регионе действует стабилизационный фонд. В прошлом году объем его финансирования составил 2,9 млрд тенге, было закуплено около 13 тыс. тонн продукции, что составляет 50% трехмесячной потребности городского населения. На сегодняшний день запасы стабфонда составляют порядка 12 тыс. тонн", - заявил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

В Мангистауской области провели мониторинг цен в четырёх крупных торговых сетях, более чем в десяти магазинах у дома, а также на четырёх оптовых рынках.

Одновременно в Комитете торговли подвели итоги за прошлый год. За превышение предельного размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары по статье 204-4 КоАП РК в 2025 году вынесено 2 796 административных постановлений, в том числе 1 625 штрафов на сумму свыше 55,7 млн тенге.