Более 600 тонн продуктов привезут на ярмарку в Астану

В Астане 10 и 11 октября пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры из Туркестанской и Западно-Казахстанской областей привезут в столицу более 600 тонн продукции, которую можно будет купить напрямую у производителей.

На прилавках будут мясо, молочная продукция, овощи, фрукты, рыба, яйца, мед, сухофрукты и другие товары.

Больше всего продукции везет Туркестанская область. Оттуда доставят 60 тонн мяса и мясной продукции, 260 тонн овощей и фруктов, еще более 60 тонн молочной продукции, меда, сухофруктов и других товаров.

Западно-Казахстанская область привезет около 50 тонн мяса и мясной продукции. В продаже будут 80 тысяч яиц и 11 тонн рыбы.

Ярмарка будет работать два дня, 10 и 11 октября, с 09:00 до 18:00.

Торговые ряды разместят вдоль шоссе Каркаралы, напротив ипподрома «Казанат».