Более 600 тонн продуктов привезут на ярмарку в Астану
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане 10 и 11 октября пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры из Туркестанской и Западно-Казахстанской областей привезут в столицу более 600 тонн продукции, которую можно будет купить напрямую у производителей.
На прилавках будут мясо, молочная продукция, овощи, фрукты, рыба, яйца, мед, сухофрукты и другие товары.
Больше всего продукции везет Туркестанская область. Оттуда доставят 60 тонн мяса и мясной продукции, 260 тонн овощей и фруктов, еще более 60 тонн молочной продукции, меда, сухофруктов и других товаров.
Западно-Казахстанская область привезет около 50 тонн мяса и мясной продукции. В продаже будут 80 тысяч яиц и 11 тонн рыбы.
Ярмарка будет работать два дня, 10 и 11 октября, с 09:00 до 18:00.
Торговые ряды разместят вдоль шоссе Каркаралы, напротив ипподрома «Казанат».
Самое читаемое
- В Семее достраивают мост за 47,3 млрд тенге: старый отдадут пешеходам
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Куда будут переселять жителей аварийных одноэтажных домов в Астане
- Гранты, деньги и общежития: что изменилось для студентов Казахстана за 7 лет
- Экологи и полиция проверили выхлопы больше тысячи машин: у 86 нашли превышение