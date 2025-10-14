Более 600 тысяч казахстанцев нашли работу с начала года — Минтруда
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2025 года в Казахстане трудоустроено 607,3 тысячи человек, передает BAQ.KZ.
По данным Минтруда, активными мерами содействия занятости охвачено 269,1 тысячи граждан. На субсидируемые рабочие места направлены 153,6 тысячи человек, в том числе:
- на общественные работы — 96,6 тыс. человек;
- на молодежную практику — 21,5 тыс.;
- на социальные рабочие места — 12,7 тыс.;
- в рамках проекта "Серебряный возраст" — 17 тыс.;
- "Первое рабочее место" — 5,6 тыс.;
- "Контракт поколений" — 241 человек.
Кроме того, 53 тысячи безработных прошли онлайн-обучение востребованным навыкам, 49,1 тысячи из них завершили курсы и получили сертификаты.
Проектом "Бастау Бизнес" по обучению основам предпринимательства охвачено 45,6 тысячи человек, из них почти 26 тысяч успешно завершили обучение.
На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 8 075 человек, 1 065 из них уже трудоустроены.
Карьерные центры по всей стране оказали профориентационные услуги 304,3 тысячи граждан.
Для поддержки новых бизнес-инициатив социально уязвимым категориям населения в 2025 году предусмотрено 9 тысяч грантов в размере до 400 МРП (1,57 млн тенге). По состоянию на 1 октября выдано 8 964 гранта.
В Минтруда отмечают, что меры занятости реализуются по нескольким направлениям и подтверждаются перечислением обязательных пенсионных взносов за трудоустроенных граждан.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео
- Китай обвинил Трампа в "двойных стандартах" после объявления новых пошлин