С начала 2025 года в Казахстане трудоустроено 607,3 тысячи человек, передает BAQ.KZ.

По данным Минтруда, активными мерами содействия занятости охвачено 269,1 тысячи граждан. На субсидируемые рабочие места направлены 153,6 тысячи человек, в том числе:

на общественные работы — 96,6 тыс. человек;

на молодежную практику — 21,5 тыс.;

на социальные рабочие места — 12,7 тыс.;

в рамках проекта "Серебряный возраст" — 17 тыс.;

"Первое рабочее место" — 5,6 тыс.;

"Контракт поколений" — 241 человек.

Кроме того, 53 тысячи безработных прошли онлайн-обучение востребованным навыкам, 49,1 тысячи из них завершили курсы и получили сертификаты.

Проектом "Бастау Бизнес" по обучению основам предпринимательства охвачено 45,6 тысячи человек, из них почти 26 тысяч успешно завершили обучение.

На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 8 075 человек, 1 065 из них уже трудоустроены.

Карьерные центры по всей стране оказали профориентационные услуги 304,3 тысячи граждан.

Для поддержки новых бизнес-инициатив социально уязвимым категориям населения в 2025 году предусмотрено 9 тысяч грантов в размере до 400 МРП (1,57 млн тенге). По состоянию на 1 октября выдано 8 964 гранта.

В Минтруда отмечают, что меры занятости реализуются по нескольким направлениям и подтверждаются перечислением обязательных пенсионных взносов за трудоустроенных граждан.