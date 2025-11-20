  • 20 Ноября, 18:10

Более 600 жителей двух сел получили воду после многолетнего долгостроя

Сегодня, 17:20
pixabay.com
Сегодня, 17:20
Фото: pixabay.com

Прокуратура Алгинского района Актюбинской области завершила долгострой объектов водоснабжения в селах Тиккайын и Коктогай, где в течение трёх лет жители оставались без питьевой воды, передаёт BAQ.KZ.

В 2022 году между местными органами и ТОО "Life Stroy Invest" был заключён контракт на строительство водоснабжения на сумму более 800 млн тенге с обязательным завершением работ до декабря 2023 года. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье о присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а материалы дела переданы в Службу по противодействию коррупции КНБ.

В результате принятых мер прокуратуры строительство было завершено, и более 600 жителей Тиккайына и Коктогая теперь обеспечены питьевой водой.

