Прокуратура Алгинского района Актюбинской области завершила долгострой объектов водоснабжения в селах Тиккайын и Коктогай, где в течение трёх лет жители оставались без питьевой воды, передаёт BAQ.KZ.

В 2022 году между местными органами и ТОО "Life Stroy Invest" был заключён контракт на строительство водоснабжения на сумму более 800 млн тенге с обязательным завершением работ до декабря 2023 года. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье о присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а материалы дела переданы в Службу по противодействию коррупции КНБ.

В результате принятых мер прокуратуры строительство было завершено, и более 600 жителей Тиккайына и Коктогая теперь обеспечены питьевой водой.