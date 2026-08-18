Более 617 млрд тенге возвращенных активов направили на проекты в регионах Казахстана

В Казахстане средства, возвращенные государству в рамках работы по возврату незаконно выведенных активов, направляют на строительство и модернизацию социальных и инфраструктурных объектов. На сегодняшний день в страну возвращено свыше 1,1 трлн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Через Специальный государственный фонд уже одобрено финансирование более 500 проектов на 617,7 млрд тенге. Средства идут на водоснабжение, здравоохранение, образование, транспортную и спортивную инфраструктуру, а также развитие инженерных сетей.

226,5 млрд тенге направили на питьевую воду

Одно из крупнейших направлений финансирования – обеспечение населения питьевой водой. На 267 проектов по всей стране выделено 226,5 млрд тенге.

В Акмолинской области только в 2025 году на водоснабжение направили более 23 млрд тенге. Реализация 32 проектов позволила провести централизованную воду в десятки сел.

В Северо-Казахстанской области завершили 28 проектов стоимостью 14,9 млрд тенге – стабильное водоснабжение получили жители более 30 сел. В области Абай 15 проектов охватили около 20 тыс. жителей. В Алматы новые сети водопровода и канализации построили в микрорайонах Қайрат, Ақжар, Ақбұлақ, Боралдай и Қарағайлы.

Новые больницы и медпункты

Еще 176,8 млрд тенге предусмотрено на 191 проект в сфере здравоохранения. Речь идет как о небольших сельских медучреждениях, так и о крупных медицинских комплексах.

Уже построена многопрофильная больница на 200 мест в Риддере, станция скорой помощи в Актау и 145 объектов первичной медико-санитарной помощи.

В Карагандинской области завершено строительство и реконструкция 51 объекта первичной медпомощи. В Осакаровском районе появились четыре медицинских пункта и врачебная амбулатория, которые охватили услугами более 3,5 тыс. сельчан.

В Балхаше более 1 млрд тенге направили на медицинскую инфраструктуру. Здесь построили хирургическо-ангиографический корпус и открыли детский реабилитационный центр. Теперь пациентов с острыми сосудистыми заболеваниями можно оперировать на месте, тогда как раньше их приходилось перевозить за 400 километров в Караганду.

Возвращенные деньги направили и на аэропорты

На восемь проектов транспортной инфраструктуры выделено 43 млрд тенге.

В частности, за 946 млн тенге реконструировали аэропорт Балхаша. Терминал расширили и модернизировали, а его пропускная способность выросла с 60 до 80 пассажиров в час. С июня 2026 года из Балхаша выполняются регулярные рейсы в Астану и Алматы пять раз в неделю.

Завершаются работы и в аэропорту Аркалыка. Там построили новый двухэтажный аэровокзал, отремонтировали 2,5-километровую взлетно-посадочную полосу и закупили необходимую технику. После прохождения всех процедур планируется открыть рейсы в Астану, Алматы и Костанай.

Спорт и образование

На развитие спортивной инфраструктуры одобрено финансирование шести проектов на 67,5 млрд тенге. В Кокшетау уже построен многофункциональный спортивный комплекс, в Зеренде введен физкультурно-оздоровительный комплекс. В Астане после реконструкции открылся стадион имени К. Мунайтпасова, продолжается модернизация Дворца спорта «Казахстан».

Еще 64,4 млрд тенге предусмотрено на 17 образовательных проектов. Новые школы и другие учебные объекты появились в нескольких регионах страны. В Петропавловске открыли школу и детский сад на 280 мест, а в Шымкенте – общежитие на 300 мест для специальной школы-интерната.

За счет Специального государственного фонда также реконструировали корпус Аркалыкского педагогического института имени Ы. Алтынсарина площадью 6,6 тыс. квадратных метров. В нем планируют разместить AI-лабораторию, профильные центры и запустить новые образовательные программы.

Средства работают в регионах

Возвращенные активы также используются для строительства и модернизации котельных, газопроводов, линий электропередачи и другой инженерной инфраструктуры. Такие проекты реализуются, в частности, в Жамбылской, Карагандинской областях и области Абай.

Таким образом, возвращенные государству средства направляются не только в бюджет, но и на конкретные объекты – от сельских водопроводов и медпунктов до школ, аэропортов и спортивных комплексов.