Более 62 тысяч преподавателей вузов Казахстана получат бесплатный доступ к ChatGPT

Более 62 тысяч преподавателей и сотрудников казахстанских университетов планируют обеспечить бесплатными лицензиями ChatGPT Education. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

По словам министра, соответствующая работа ведётся совместно с компанией OpenAI.

– Мы начали работу с OpenAI. Наши преподаватели и профессора пройдут специальные курсы по искусственному интеллекту. Более 62 тысяч сотрудников получат бесплатные лицензии ChatGPT Education, – сообщил Саясат Нурбек.

Министр отметил, что внедрение искусственного интеллекта стало одним из приоритетных направлений развития высшего образования.

В частности, элементы ИИ уже включают в образовательные программы университетов, а студенты проходят обучение по программе AI-Sana.

Кроме того, министерство развивает сотрудничество с международными технологическими компаниями, включая Nvidia, Huawei, Google и Lenovo.

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