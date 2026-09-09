В Казахстане продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день собрано более 6,3 млн тонн основных сельскохозяйственных культур.

В частности, аграрии собрали 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей, 1,8 млн тонн бахчевых культур и 1,2 млн тонн картофеля.

Региональные штабы координируют проведение полевых работ и принимают необходимые меры для своевременного завершения уборочной кампании.

Сколько топлива получили аграрии

Для проведения уборочных и осенне-полевых работ регионам выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива.

Параллельно продолжается обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. При годовой потребности в 2,3 млн тонн уже заключены договоры и отгружено 2 млн тонн, или 85% от годового объема.

Это позволяет одновременно завершать текущую уборочную кампанию и своевременно готовить аграриев к следующему производственному циклу.

Какие задачи стоят перед аграриями

На данном этапе основными задачами остаются своевременное завершение уборки, обеспечение сохранности собранного урожая, качественная приемка зерна и формирование достаточных запасов продовольственного зерна.

Ожидаемый объем нового урожая позволяет говорить о высоком продовольственном потенциале страны. Он также создает условия для обеспечения внутреннего рынка качественным зерном и дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

Работа по обеспечению продовольственной безопасности страны и устойчивому развитию АПК продолжается.