Более 6,3 млн тонн урожая собрали казахстанские аграрии
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В Казахстане продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день собрано более 6,3 млн тонн основных сельскохозяйственных культур.
В частности, аграрии собрали 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей, 1,8 млн тонн бахчевых культур и 1,2 млн тонн картофеля.
Региональные штабы координируют проведение полевых работ и принимают необходимые меры для своевременного завершения уборочной кампании.
Сколько топлива получили аграрии
Для проведения уборочных и осенне-полевых работ регионам выделено 401,1 тыс. тонн дизельного топлива.
Параллельно продолжается обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. При годовой потребности в 2,3 млн тонн уже заключены договоры и отгружено 2 млн тонн, или 85% от годового объема.
Это позволяет одновременно завершать текущую уборочную кампанию и своевременно готовить аграриев к следующему производственному циклу.
Какие задачи стоят перед аграриями
На данном этапе основными задачами остаются своевременное завершение уборки, обеспечение сохранности собранного урожая, качественная приемка зерна и формирование достаточных запасов продовольственного зерна.
Ожидаемый объем нового урожая позволяет говорить о высоком продовольственном потенциале страны. Он также создает условия для обеспечения внутреннего рынка качественным зерном и дальнейшего развития экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.
Работа по обеспечению продовольственной безопасности страны и устойчивому развитию АПК продолжается.
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