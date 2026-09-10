Более 630 организаций в Казахстане прошли лицензирование в сфере социальных услуг
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К 1 сентября 2026 года в Казахстане 632 организации получили лицензии на оказание специальных социальных услуг. Их помощью охвачено около 108 тыс. человек. Среди лицензированных организаций 466 государственных учреждений и 166 неправительственных организаций. Всего им выдано 704 лицензии.
С 2025 года работа поставщиков специальных социальных услуг ведется с учетом лицензионных требований. Перед выдачей лицензии оцениваются кадровый состав, материально-техническая база и условия, в которых будут находиться получатели помощи.
Кто получает социальные услуги
Специальными социальными услугами пользуются пожилые граждане, люди с инвалидностью, лица без определенного места жительства, освободившиеся из мест лишения свободы и состоящие на учете служб пробации.
В эту категорию входят и жертвы торговли людьми, бытового насилия и другие граждане, которым требуется социальная поддержка.
В число лицензированных организаций входят 34 реабилитационных центра. Их услугами охвачено около 2,2 тыс. человек.
Из них 13 центров работают с детьми. Помощь там получают 562 ребенка.
Еще четыре организации готовятся получить лицензии
В трех регионах еще четыре организации планируют пройти лицензирование. Среди них три государственных учреждения и одна неправительственная организация.
Две из этих организаций работают в гибридном формате, еще две являются новыми.
В министерстве подчеркивают, что лицензия подтверждает готовность поставщика работать по установленным требованиям, а не является формальной процедурой.
При оценке работы таких организаций учитываются не только количество оказанных услуг, но и своевременность помощи, профессиональное сопровождение, соблюдение прав получателей и условия пребывания.
Безопасность получателей входит в требования
Отдельное внимание при лицензировании уделяется безопасности. Организации должны иметь подходящие условия для пребывания людей, квалифицированных специалистов и порядок реагирования на возможные риски.
В Минтруда заявили, что единые требования к поставщикам должны повысить их ответственность за качество помощи и защиту прав получателей.
«За каждой социальной услугой стоит человек. Наша задача состоит в том, чтобы каждый получатель своевременно получал необходимую помощь, чувствовал себя в безопасности и был уверен в защите своих прав и достоинства», - отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Лицензирование рассматривается ведомством как один из механизмов повышения качества специальных социальных услуг и ответственности организаций, работающих с гражданами, которым требуется социальная поддержка.
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