Более 640 деревьев высадили в парке Коктал в Астане

В целях благоустройства территории района и увеличения фонда зеленых насаждений в парке было высажено 340 саженцев деревьев. Помимо этого, всего по району было посажено более 640 деревьев.

В частности, на территории парка были высажены липы, ивы, яблони и вязы. Эта работа направлена на улучшение экологической обстановки района и создание комфортного и зеленого общественного пространства для жителей.

В посадке деревьев, прошедшей в рамках экоакции «Таза Қазақстан», приняли участие активные жители района, коллектив районного акимата и сотрудники АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».

Чтобы обеспечить приживаемость новых деревьев, работы по уходу за ними и их поливу будут проводиться на регулярной основе.