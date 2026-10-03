Более 640 деревьев высадили в парке Коктал в Астане
В парке Коктал, расположенном в Сарыаркинском районе Астаны, ведутся работы по озеленению, передает официальный сайт акимата столицы.
3 Октября 2026, 23:34
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3 Октября 2026, 23:343 Октября 2026, 23:34
222Фото: Акимат города Астана
В целях благоустройства территории района и увеличения фонда зеленых насаждений в парке было высажено 340 саженцев деревьев. Помимо этого, всего по району было посажено более 640 деревьев.
В частности, на территории парка были высажены липы, ивы, яблони и вязы. Эта работа направлена на улучшение экологической обстановки района и создание комфортного и зеленого общественного пространства для жителей.
В посадке деревьев, прошедшей в рамках экоакции «Таза Қазақстан», приняли участие активные жители района, коллектив районного акимата и сотрудники АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».
Чтобы обеспечить приживаемость новых деревьев, работы по уходу за ними и их поливу будут проводиться на регулярной основе.
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