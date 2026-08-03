Рост отрасли составил 3,3%. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Абдирасил Желеубаев.

По его словам, в текущем году на поддержку агропромышленного комплекса региона предусмотрено 50 млрд тенге. Из них 36,5 млрд тенге направлено на субсидирование, 6,5 млрд тенге — на реализацию проекта по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области, еще 7 млрд тенге — на программу «Ауыл аманаты».

С начала года более 6,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на общую сумму 28,3 млрд тенге. Кроме того, через финансовые институты и микрофинансовые организации 339 агроформированиям выданы кредиты на 9,2 млрд теңге.

Благодаря мерам государственной поддержки в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 121,9 млрд тенге, рост отрасли составил 3,3%.

В этом году общая площадь посевных угодий области достигла 654,9 тыс. гектаров. Из них зерновые и зернобобовые культуры размещены на 377,2 тыс. гектаров, масличные — на 43,4 тыс., сахарная свекла — на 9,9 тыс., картофель — на 8,6 тыс., овощные культуры — на 29 тыс., бахчевые — на 9 тыс. , кормовые культуры — на 177,6 тыс.

В настоящее время в области активно проводится уборочная кампания. Для своевременного и качественного проведения полевых работ региону выделено 8,3 тыс. тонн дизельного топлива. Отпускная цена для сельхозтоваропроизводителей установлена на уровне 288 тенге за литр, что на 47–52 теңге, или примерно на 13%, ниже рыночной стоимости.

На сегодняшний день в регион поставлено 1,7 тыс. тонн дизельного топлива, из которых 407 тонн уже распределено среди сельхозтоваропроизводителей.

В ходе уборочной кампании скошено 257,3 тыс. гектаров зерновых колосовых культур, собрано 483,2 тыс. тонн зерна. В том числе 221,6 тыс. тонн пшеницы и 261,6 тыс. тонн ячменя. Если в прошлом году средняя урожайность составляла 7,6 центнера с гектара, то в этом году показатель достиг 18,8 центнера.

Также в плановом режиме продолжается уборка картофеля, овощных и бахчевых культур. На сегодняшний день собрано 53,8 тыс. тонн картофеля, 195,2 тыс. тонн овощей и 151,6 тыс. тонн бахчевой продукции.

Положительная динамика сохраняется и в животноводстве. Общее поголовье скота достигло 4,4 млн голов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 7,3%. В том числе поголовье крупного рогатого скота составляет 515,5 тыс. голов, овец — 3,6 млн, лошадей — 217,6 тыс., птицы — 2,3 млн голов.

Кроме того, в области произведено 110,2 тыс. тонн молока, 57,6 тыс. тонн мяса и 49,4 млн штук яиц.

В текущем году в рамках программ «Береке» и «Игілік» на развитие животноводства выделено 13,2 млрд теңге. В рамках этих программ планируется завезти из Австралии, Венгрии и Чехии 11,2 тыс. голов племенного крупного и мелкого рогатого скота. Ожидается, что реализация проектов позволит увеличить производство молока в регионе на 2,5%, мяса — на 4%.

По итогам года в Жамбылской области планируется произвести более 3,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции.