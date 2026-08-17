Более 67 гектаров сухой травы выгорело за сутки в Акмолинской области
В ДЧС призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности.
17 Августа 2026, 02:47
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17 Августа 2026, 02:4717 Августа 2026, 02:47
119Фото: Pixabay.com
В Акмолинской области за сутки зарегистрировали несколько возгораний сухой травы. Огонь прошел площадь более 67 гектаров.
ДЧС региона сообщает, что пожары зафиксировали сразу в нескольких районах области — Биржан сал, Целиноградском, Атбасарском, Аккольском, Шортандинском и Жаксынском.
Все очаги возгорания удалось оперативно ликвидировать. Благодаря слаженной работе спасателей, местных исполнительных органов и лесных хозяйств распространения огня на населенные пункты не допустили.
По предварительным данным, причиной возгораний стало неосторожное обращение населения с огнем.
В ДЧС призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без контроля источники огня, особенно в сухую и жаркую погоду.
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