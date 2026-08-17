Более 67 гектаров сухой травы выгорело за сутки в Акмолинской области

В Акмолинской области за сутки зарегистрировали несколько возгораний сухой травы. Огонь прошел площадь более 67 гектаров.

ДЧС региона сообщает, что пожары зафиксировали сразу в нескольких районах области — Биржан сал, Целиноградском, Атбасарском, Аккольском, Шортандинском и Жаксынском.

Все очаги возгорания удалось оперативно ликвидировать. Благодаря слаженной работе спасателей, местных исполнительных органов и лесных хозяйств распространения огня на населенные пункты не допустили.

По предварительным данным, причиной возгораний стало неосторожное обращение населения с огнем.

В ДЧС призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без контроля источники огня, особенно в сухую и жаркую погоду.