Более 6,7 млн человек пострадали от землетрясения в Венесуэле — ООН

По предварительной оценке Международной организации по миграции (МОМ), входящей в систему ООН, последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле могли затронуть более 6,76 млн человек.

Как отмечают в организации, оценка основана на анализе плотности населения и масштабов разрушений и носит предварительный характер. По данным МОМ, только в столице страны — Каракасе — от последствий стихийного бедствия могли пострадать около 2 млн жителей.

Разрушительное землетрясение произошло вечером 24 июня. В течение примерно 40 секунд были зарегистрированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры находились на территории штата Яракуй на расстоянии около 10 километров друг от друга. После основных толчков сейсмологи зафиксировали еще 214 афтершоков.

По последним данным, жертвами землетрясения стали свыше 1,4 тыс. человек, еще более 3,2 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Спасательные работы в пострадавших районах продолжаются.