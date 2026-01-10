С начала 2025 года в Алматы психологическую помощь и консультационную поддержку получили более 6,8 тысячи молодых людей. Об этом сообщили в Управлении молодежной политики города, передаёт BAQ.KZ.

Работа проводится в рамках городских программ и направлена на профилактику эмоционального выгорания, снижение тревожности и уровня стресса, а также развитие навыков саморегуляции и адаптации к жизненным и профессиональным вызовам.

Особое внимание уделяется студентам, работающей молодежи, представителям категории NEET и молодым людям из уязвимых групп.

Поддержка оказывается через городские комьюнити-центры, образовательные организации и специализированные консультационные площадки. Молодежь получает индивидуальные и групповые консультации, участвует в тренингах по управлению стрессом, воркшопах по развитию эмоционального интеллекта и просветительских встречах по вопросам ментального здоровья.

Параллельно усилена работа по вопросам занятости. С начала года более 10,8 тысячи молодых алматинцев получили консультации по трудоустройству, профориентации, составлению резюме и подготовке к собеседованиям.