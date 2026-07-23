В Казахстане подвели первые итоги административной амнистии, проведенной по инициативе Президента. Менее чем за месяц от исполнения административных взысканий освобождены 681,7 тысячи граждан по 1,3 млн дел, передает BAQ.KZ.

Общая сумма списанных штрафов составила 22,8 млрд тенге.

Амнистия затронула более 380 статей Кодекса об административных правонарушениях, включая нарушения в налоговой, таможенной, санитарной, экологической сферах, а также в области предпринимательства и торговли. При этом она не распространялась на административные правонарушения, предусматривающие арест, и другие категории, исключенные законом.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, процедура прошла полностью в цифровом формате. Гражданам не требовалось подавать заявления, собирать документы или обращаться в государственные органы – решения принимались автоматически, а уведомления направлялись по SMS.

В результате применения амнистии многие граждане были освобождены не только от уплаты штрафов, но и от исполнительных производств. В отдельных случаях владельцам вернули ранее задержанные транспортные средства.

В качестве примера в прокуратуре привели жителя области Жетысу, чей автомобиль с начала года находился на специализированной стоянке из-за неоплаченных штрафов. После прекращения административных дел транспортное средство было возвращено владельцу.

В надзорном органе подчеркнули, что при реализации амнистии приоритетом оставалось строгое соблюдение закона, чтобы воспользоваться ею могли только те граждане, которые подпадают под действие соответствующего закона.

Закон об административной амнистии вступил в силу летом 2026 года. Это первая административная амнистия в истории независимого Казахстана. Она предусматривает освобождение граждан и бизнеса от исполнения части административных взысканий по ряду статей КоАП, не связанных с грубыми правонарушениями и административным арестом.