Правительство Казахстана продолжает реализацию поручений Главы государства по развитию "зеленой" энергетики и внедрению возобновляемых источников энергии, передает BAQ.KZ.

Последовательная работа в этом направлении формирует устойчивые условия для роста отрасли и способствует привлечению инвестиций, укрепляя позиции страны как одной из перспективных площадок для мировых инвесторов в сфере ВИЭ.

По итогам третьего квартала 2025 года доля чистой генерации превысила 7 процентов от общего объема выработки электроэнергии. Общее количество объектов возобновляемой энергетики в стране достигло 159 станций, что отражает поступательное развитие отрасли и расширение "зеленого" сегмента в энергобалансе.

В текущем году были реализованы значимые проекты в сфере ВИЭ с суммарной установленной мощностью 266 мегаватт. Новые ветровые электростанции введены в эксплуатацию в Карагандинской области и области Ұлытау, а солнечные электростанции начали работу в Кызылординской и Мангистауской областях, уже внося вклад в энергосистему страны.

Важным этапом для дальнейшего развития отрасли стало проведение первого крупного аукциона на строительство ветровой электростанции гигаваттного класса с системами накопления энергии. Реализация этого проекта открывает возможности для формирования более гибкой и устойчивой энергосети, а также подтверждает готовность рынка к масштабным инициативам и внедрению современных технологических решений.