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Более 7 тысяч объектов в Казахстане приостановлены из-за нарушений безопасности

Сегодня, 10:52
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: BAQ.KZ

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проводит проверки по пожарной и промышленной безопасности. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Чингис Аринов, передает BAQ.KZ.

По его словам, с начала года проверено порядка 16 тысяч объектов, выявлено более ста тысяч нарушений.

"За грубые нарушения представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тысяч объектов", - сказал министр.

При этом, 95% объектов приостановлены за нарушения пожарной безопасности:  отсутствие и неисправность пожарной автоматики, допуск работников без обучения и инструктажа, а также загромождение эвакуационных выходов

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