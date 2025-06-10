Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проводит проверки по пожарной и промышленной безопасности. Об этом на заседании правительства сообщил глава ведомства Чингис Аринов, передает BAQ.KZ.

По его словам, с начала года проверено порядка 16 тысяч объектов, выявлено более ста тысяч нарушений.

"За грубые нарушения представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тысяч объектов", - сказал министр.

При этом, 95% объектов приостановлены за нарушения пожарной безопасности: отсутствие и неисправность пожарной автоматики, допуск работников без обучения и инструктажа, а также загромождение эвакуационных выходов