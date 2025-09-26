Более 7 тысяч преподавателей уже прошли сертификацию по ИИ — Саясат Нурбек
Ключевые направления развития ИИ в стране назвал министр.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на парламентских слушаниях на тему "Подготовка кадров по искусственному интеллекту в высших учебных заведениях" рассказал о ключевых направлениях развития ИИ в стране, передает BAQ.KZ. По его словам, министерство ведет работу в трёх сферах: подготовка кадров, проведение научных исследований и применение искусственного интеллекта для развития казахского языка.
Главное внимание сейчас уделяется адаптации системы высшего образования к требованиям цифровой эпохи. Уже сегодня 30 вузов реализуют 38 образовательных программ по искусственному интеллекту. В 95 высших учебных заведениях предметы по ИИ включены в учебные планы, а с 2025 года навыки его применения будут интегрированы во все образовательные программы.
"Повышается квалификация преподавателей: 54% профессорско-преподавательского состава уже прошли курсы по искусственному интеллекту. Это 7 757 специалистов, получивших сертифицированное обучение. В следующем году планируем достичь стопроцентного охвата", — отметил Саясат Нурбек.
Он подчеркнул, что образовательные программы охватывают все уровни подготовки - бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Учебные планы разработаны совместно с национальными компаниями и ведущими предприятиями, чтобы они соответствовали запросам экономики.
"Теоретическая база сочетается с практикой, научными проектами и микроквалификациями. Таким образом, система образования напрямую адаптируется к рынку труда, предлагая студентам четкие карьерные траектории, — добавил министр", — отметил глава ведомства.
Самое читаемое
- Стало известно, когда могут дать отопление в Астане
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Цены на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прокомментировал первый вице-министр нацэкономики
- Казахстанский гвардеец завоевал бронзу на Кубке мира по самбо
- Стены из пластика, спортзала нет: в Семее тысяча школьников ютится в здании бывшего ПТУ