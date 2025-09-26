Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на парламентских слушаниях на тему "Подготовка кадров по искусственному интеллекту в высших учебных заведениях" рассказал о ключевых направлениях развития ИИ в стране, передает BAQ.KZ. По его словам, министерство ведет работу в трёх сферах: подготовка кадров, проведение научных исследований и применение искусственного интеллекта для развития казахского языка.

Главное внимание сейчас уделяется адаптации системы высшего образования к требованиям цифровой эпохи. Уже сегодня 30 вузов реализуют 38 образовательных программ по искусственному интеллекту. В 95 высших учебных заведениях предметы по ИИ включены в учебные планы, а с 2025 года навыки его применения будут интегрированы во все образовательные программы.

"Повышается квалификация преподавателей: 54% профессорско-преподавательского состава уже прошли курсы по искусственному интеллекту. Это 7 757 специалистов, получивших сертифицированное обучение. В следующем году планируем достичь стопроцентного охвата", — отметил Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что образовательные программы охватывают все уровни подготовки - бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Учебные планы разработаны совместно с национальными компаниями и ведущими предприятиями, чтобы они соответствовали запросам экономики.

"Теоретическая база сочетается с практикой, научными проектами и микроквалификациями. Таким образом, система образования напрямую адаптируется к рынку труда, предлагая студентам четкие карьерные траектории, — добавил министр", — отметил глава ведомства.