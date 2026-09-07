У тысяч казахстанцев отобрали права из-за проблем со здоровьем

В Казахстане выявили свыше 21 тысячи водителей, у которых были медицинские противопоказания к управлению транспортом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В отношении более 13 тысяч человек территориальные департаменты полиции подали иски в суд. По вступившим в силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тысячи водительских удостоверений.

В Минздраве подчеркнули, что права не прекращаются автоматически из-за диагноза. Окончательное решение принимает суд при наличии установленных медицинских противопоказаний. К абсолютным противопоказаниям относятся, в частности, эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также некоторые психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

При этом отдельные нарушения зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата не всегда исключают возможность вождения. В некоторых случаях управление разрешается при использовании очков, контактных линз, слуховых аппаратов, ручного управления и других средств адаптации. По данным ведомства, еще 2 246 человек были сняты с диспансерного учета по различным основаниям.