Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" прибыл на станцию Алгабас Теректинского района. Это заключительная станция в маршруте поезда по Западно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

Медицинский поезд побывал на 7 железнодорожных станциях районов Байтерек, Чингирлауского, Таскалинского и Теректинского районов Западно-Казахстанской области, где проживает совокупно почти 7,5 тысяч жителей. Медицинский поезд далее продолжит свой маршрут по территории Актюбинской области.

Более 20 тысяч километров пути должна проехать "поликлиника на колесах", оказать медпомощь жителям 123 отдаленных аулов и станций. В состав передвижной медицинской бригады вошли 36 квалифицированных врачей, а также медиаторы и юристы.

Это терапевты, хирурги, педиатры, невропатологи, рентгенологи, кардиологи, стоматологи, офтальмологи, отоларингологи, онколог-маммологи, гинекологи и урологи.

Врачи будут предоставлять услуги первичного осмотра, а также проводить небольшие хирургические операции при необходимости.