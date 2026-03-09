Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного с 16 февраля по 4 марта 2026 года, население Казахстана демонстрирует высокий уровень информированности и вовлеченности в процесс обсуждения конституционной реформы. Исследование охватило 8 000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 17 областях и 3 городах республиканского значения, передает BAQ.KZ.

По информации Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии", более половины опрошенных (67,1%) сообщили, что полностью или частично знакомы с содержанием проекта новой Конституции. Еще 27,3% слышали, что обсуждается проект новой Конституции.

Значительное большинство опрошенных (90,9%) выражают поддержку принятию новой Конституции, из них 67,1% – полностью поддерживают и еще 23,8% – скорее поддерживают.

Наибольшую поддержку среди отдельных положений проекта Конституции получили нормы, направленные на укрепление базовых общественных ценностей и защиту прав граждан. В частности:

- Закрепление принципа бережного отношения к природе – 95,0%;

- Закрепление ценностей культуры, образования, науки и инноваций – 91,6%;

- Защита персональных данных граждан в цифровой среде – 89,9%;

- Определение брака как добровольного и равноправного союза между мужчиной и женщиной – 86,7%.

Обсуждение конституционной реформы чаще происходит в неформальной обстановке: в кругу семьи (40,1%), среди друзей и знакомых (29,9%), среди коллег (24,2%).

При формировании собственного мнения о новой Конституции граждане больше всего доверяют профессионалам этой области: юристам, экспертному сообществу – политологам, социологам и аналитикам, журналистам, представителям гражданского общества, а также депутатам и государственных деятелям.

В преддверии Республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, население демонстрируют высокий уровень электоральной активности. На вопрос «Республиканский референдум по вопросу принятия новой Конституции страны состоится 15 марта 2026 года. Скажите, пожалуйста, Вы пойдете голосовать на референдум?», о своем намерении принять участие в голосовании заявили 74,8% респондентов.

Среди тех, кто планирует участвовать в голосовании, на вопрос «Если Вы примете участие в референдуме по принятию новой Конституции, как Вы планируете проголосовать?» 90,9% ответили, что намерены проголосовать «ЗА» принятие новой Конституции. Против новой Конституции – только 4,6%. Незначительная часть (4,5%) пока не определились с окончательным выбором.

Основными источниками информации о Референдуме для граждан выступают цифровые медиа и традиционные СМИ. Чаще всего опрошенные получают информацию из постов в социальных сетях (34,8%), новостей в интернет-СМИ (32,1%) и телевизионных новостей (30,6%). Каждый пятый отметил короткие видео в социальных сетях.

Полученные данные свидетельствуют о высокой гражданской вовлеченности населения и заинтересованности в ключевых государственных процессах. Большинство респондентов считают, что при разработке проекта новой Конституции учитывалось мнение обычных граждан.

Социологический опрос проведен с 16 февраля по 4 марта 2026 года за счет собственных средств Института Демократии. Выборка репрезентативная, объем выборочной совокупности составила 8 000 респондентов. В исследовании приняли участие граждане старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента. Статистическая погрешность не превышает 2%. Опрос проведен с письменного уведомления ЦИК.