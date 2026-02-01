Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что свыше 70 % нефтяных активов страны перешли в позднюю стадию разработки, сообщает BAQ.kz.

По его словам, уровень обводненности пластов на ряде месторождений превышает 95 %, при этом в недрах может оставаться до 60–70 % первоначально извлекаемых запасов.

В ответе депутатам глава правительства подчеркнул, что ключевым индикатором эффективности остается коэффициент извлечения нефти (КИН). Именно он определяет, насколько рационально используются запасы, напрямую влияя на объем бюджетных поступлений и инвестиционную привлекательность отрасли.

Правительство утвердило критерии отнесения месторождений к категории истощающихся. Для крупных объектов такими показателями являются степень выработанности запасов от 70 % и обводненность не ниже 85 %. Для всех типов месторождений дополнительным критерием установлен текущий КИН на уровне 0,4 и выше.

«Для таких месторождений введен альтернативный налог на недропользование. Компании, переходящие на этот режим, обязаны либо реинвестировать средства в дальнейшую разработку, либо направлять их в бюджет региона», — говорится в ответе.

Бектенов также отметил, что более 30 % балансовых запасов составляют тяжелые и высоковязкие нефти. Их добыча требует применения сложных технологий — тепловых, физико-химических и комбинированных методов воздействия на пласт.

В целом казахстанские месторождения характеризуются значительной глубиной залегания, высокой геологической неоднородностью и наличием сероводорода, что дополнительно усложняет процессы добычи и повышает издержки недропользователей.