В Павлодарской области благодаря мерам прокуратуры Аккулы жителям девяти населённых пунктов возвращены пастбищные земли, кадастровая стоимость которых составляет 2,7 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Работа проводится в рамках поручения Генеральной прокуратуры по обеспечению законного и рационального использования сельхозугодий.

Президент страны в своём Послании вновь подчеркнул важность изъятия неиспользуемых земель и их перераспределения тем, кто действительно понимает их ценность и готов эффективно работать на земле. В соответствии с этим поручением проведён масштабный анализ обращений граждан, которые жаловались на нехватку пастбищ и сенокосных угодий.

В результате проверки выявлено более 70 тысяч гектаров земель, переданных с нарушениями или вовсе не используемых по назначению. Только одно товарищество с ограниченной ответственностью в течение четырёх лет не использовало 11,5 тысячи гектаров пастбищ. В настоящее время департамент по управлению земельными ресурсами ведёт работу по их изъятию.

Кроме того, по акту прокуратуры государству возвращено свыше трёх тысяч гектаров земель, ранее переданных в единоличное пользование. После проведения разъяснительной работы с землепользователями ещё треть участков была приведена в порядок и стала использоваться по своему прямому назначению.