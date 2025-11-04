Прокуратура Павлодара успешно защитила трудовые права работников крупного предприятия города, где была выявлена задолженность по заработной плате за сентябрь 2025 года, передает BAQ.KZ.

Мониторинг средств массовой информации позволил установить факты невыплаты, которые подтвердились в ходе проведённой проверки.

По результатам прокурорского надзора задолженность в размере 737 миллионов тенге была полностью погашена в кратчайшие сроки. Благодаря оперативным мерам прокуратуры были восстановлены конституционные права 3 380 сотрудников предприятия, которые получили причитающиеся им выплаты.

Ведомство напоминает работодателям о строгом соблюдении трудового законодательства и необходимости своевременной и полной выплаты заработной платы, подчеркивая, что защита прав граждан остаётся одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.