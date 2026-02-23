Более 700 потенциальных источников водообеспечения обнаружено в Казахстане
Речь идет о родниках, которые рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения
Более 700 потенциальных родников выявлено Национальной гидрогеологической службой на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.
711 потенциальных источников были определены в ходе инвентаризации всех родников на территории Республики Казахстан, которую проводит Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология».
По фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2772 родников на территории страны. Родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов.
Как сообщили в Минводы и ирригации РК, на сегодня в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей. На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом 43,2 млн м³ в сутки, из которых на данный момент используются порядка 1,5 млн м³ в сутки или 3,6%. В частности, запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 21,2 млн м³ в сутки. Запасы для производственно-технических нужд составляют 2,4 млн м³ в сутки, в целях орошения предусмотрено 19,6 млн м³ в сутки.
– В Казахстане действует государственная сеть мониторинга подземных вод, включающая почти 4000 наблюдательных скважин. Они позволяют отслеживать уровень, температуру и качество вод. Для цифровизации гидрогеологической отрасли проводятся работы по внесению мониторинговых и эксплуатационных скважин в Национальную информационную систему водных ресурсов», – отметил председатель правления Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» Болат Бекнияз.
