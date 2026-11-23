Утро понедельника в сотнях немецких школ началось с сообщений о заложенных бомбах. Анонимные письма получили учебные заведения сразу в нескольких федеральных землях Германии. В некоторых школах учеников отправили домой, однако полиция пока не обнаружила признаков реальной угрозы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Массовая рассылка произошла 23 ноября. Только в двух федеральных землях – Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт – угрозы получили более 710 школ.

В Баден-Вюртемберге письма поступили более чем в 450 учебных заведений, в Саксонии-Анхальт – ещё в 260.

Сообщения о возможных взрывах также получили школы Берлина, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальца, Шлезвиг-Гольштейна и Тюрингии.

В Дрездене и его окрестностях зарегистрировали 90 подобных сообщений.

Школы эвакуировали не везде

По предварительным данным полиции, признаки реальной опасности не обнаружены. Правоохранители обратили внимание, что письма были однотипными и поступили практически одновременно.

В полиции Ганновера уточнили, что угрозы преимущественно адресовались начальным школам.

Реакция учебных заведений различалась. В некоторых регионах детей отправили домой, тогда как в Тюрингии полиция рекомендовала школам продолжать занятия в обычном режиме без эвакуации.

Несмотря на отсутствие подтверждённой угрозы, правоохранительные органы начали расследование по факту рассылки сообщений о готовящихся преступлениях.

Подобные угрозы получают школы других стран Европы

В тот же день сообщения о возможном минировании поступили и в школы Дании.

Ранее в ноябре с аналогичной ситуацией столкнулась Италия. Тысячи школ получили письма с угрозами взрывов, что привело к массовым эвакуациям.

До этого подобные сообщения поступали в адрес европейских авиаперевозчиков и ряда средств массовой информации.

Кто стоит за рассылкой угроз немецким школам, пока неизвестно. Расследование продолжается.