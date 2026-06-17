Названа дата, ради которой казахстанцы массово идут в ЗАГС

В официальном Telegram-канале Госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили о повышенном интересе казахстанцев к регистрации брака в красивую дату, передает BAQ.kz.

Прием заявлений на регистрацию брака был завершен 11 июня.

Как отметили в госкорпорации, дни с необычным сочетанием цифр традиционно пользуются популярностью среди будущих супругов.

Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы - 830. В Астане зарегистрировано 740 заявлений, а в Шымкенте - 141.

В «Правительстве для граждан» отметили, что красивые даты ежегодно вызывают повышенный интерес у казахстанцев, планирующих вступить в брак.

Ранее стало известно, что казахстанцы стали реже вступать в брак.