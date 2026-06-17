Названа дата, ради которой казахстанцы массово идут в ЗАГС
Более 1,7 тысячи пар подали заявления на регистрацию брака на 26.06.2026
Сегодня 2026, 17:24
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Сегодня 2026, 17:24Сегодня 2026, 17:24
133Фото: magnific.com
В официальном Telegram-канале Госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили о повышенном интересе казахстанцев к регистрации брака в красивую дату, передает BAQ.kz.
Прием заявлений на регистрацию брака был завершен 11 июня.
Как отметили в госкорпорации, дни с необычным сочетанием цифр традиционно пользуются популярностью среди будущих супругов.
Наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы - 830. В Астане зарегистрировано 740 заявлений, а в Шымкенте - 141.
В «Правительстве для граждан» отметили, что красивые даты ежегодно вызывают повышенный интерес у казахстанцев, планирующих вступить в брак.
Ранее стало известно, что казахстанцы стали реже вступать в брак.
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