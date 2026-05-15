Казахстанцы стали реже вступать в брак

В республике за последние 10 лет заметно снизилось число официальных браков, передает BAQ.kz.

Если в 2015 году было зарегистрировано 148,8 тысячи браков, то в 2025 году – около 116 тысяч. Это минус почти 22% за десятилетие.

Параллельно снизился и коэффициент брачности. В 2015 году он составлял 8,48, а в 2025 году – уже 5,69.

По регионам ситуация различается. Лидером по уровню брачности стала Астана – 6,75 брака на 1000 человек. Самые низкие показатели зафиксированы в Кызылординской области (5,06) и Западно-Казахстанской области (5,1). Эксперты объясняют это тем, что в столицу активно переезжает молодежь, а также там выше концентрация трудоспособного населения.

Если посмотреть на более длинный период, пик брачности в стране пришёлся на 2012–2013 годы – тогда показатель достигал почти 9,8–9,9 брака на 1000 человек. В 2005 году он составлял 8,12.

Снижение числа браков во многом связано с демографическими изменениями. В брачный возраст сейчас входит менее многочисленное поколение конца 1990-х годов, тогда как раньше это было более крупное поколение конца 1980-х.

Меняется и сам возраст создания семьи. Казахстанцы стали позже вступать в первый брак: за 10 лет средний возраст вырос примерно на 0,7 года у мужчин и на 0,6 года у женщин. В 2025 году он составил 27,9 года у мужчин и 25,3 года у женщин.