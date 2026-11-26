Более 700 работников железнодорожной охраны в Карагандинской области проходили обязательные медосмотры перед сменой, но время, потраченное на них, не оплачивалось. После вмешательства прокуратуры сотрудники получили свыше 5 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Нарушения выявили в Карагандинском филиале ТОО «Военизированная железнодорожная охрана».

Сотрудники предприятия перед началом рабочей смены проходили медицинское освидетельствование. Однако это время оставалось неоплаченным.

Карагандинская региональная транспортная прокуратура внесла протест, который впоследствии удовлетворили. Предприятие изменило внутренние документы, регулирующие оплату труда, и выплатило работникам деньги за ранее неоплаченное время медосмотров.