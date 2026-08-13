Более 72 стран получают сельхозпродукцию из Казахстана

Казахстан усиливает позиции на мировом продовольственном рынке. Страна наращивает производство и экспорт агропродукции, делает ставку на ее переработку, локализует выпуск современной сельхозтехники и создает собственную базу для производства удобрений.



Одновременно внедрение водосберегающих технологий помогает повышать эффективность аграрного сектора в условиях растущего дефицита ресурсов. Как меняется аграрная модель Казахстана, и какую роль страна может играть в обеспечении продовольствием растущих рынков Евразии. Об этом говорится в новом материале зарубежного журнала The World Financial Review.

Казахстан усиливает роль в глобальной продовольственной системе

На фоне вызовов, с которыми сталкивается мировая продовольственная система, возрастает роль международной торговли. Нужно не только производить продукцию, куда важнее из-за напряженной геополитики, доставить товар до точки назначения. По прогнозам ОЭСР и ФАО, к 2034 году почти четверть всех продуктов питания в мире будет выпускаться в одной стране, а потребляться в другой. Географическое положение – экономический актив Казахстана. Благодаря выгодному расположению между крупнейшими рынками Евразии агросектор страны получает доступ к рынкам Центральной Азии, Китая, Кавказа, Ближнего Востока и не только. Страна может не только производить, но и связывать рынки друг с другом. Валовой выпуск сельского хозяйства страны по итогам 2025 года превысил $18,2 млрд, прибавив порядка 6%. Аграрии собрали 25,9 млн тонн зерновых, включая 19,3 млн тонн пшеницы,постепенно диверсифицируя структурурастениеводства. Площади пшеницы сокращаются и взамен поля засеивают масличными, кукурузой и другими культурами. Расширяя ассортимент, Казахстан формирует базу для перерабатывающей промышленности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Генеральной ассамблее ООН в 2023 году, отметил приверженность использования сельскохозяйственного потенциала страны для борьбы с глобальным недостатком продовольствия, а также готовность Казахстана выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров.

До 70% планирует увеличить Казахстан долю переработанной продукции в экспорте АПК

В последние годы переработка стала одним из центральных направлений аграрной политики Казахстана. Государство ставит цель увеличить долю переработанной продукции в экспорте АПК до 70%. Уже сегодня этот показатель превышает 50%: за первые четыре месяца 2026 г. экспорт переработанной агропродовольственной продукции достиг $3,6 млрд. Изменилась логика развития сектора. Акцент смещается с увеличения урожая на повышение стоимости продукции: важно не только вырастить сырье, но и больше заработать на его переработке. По данным Правительства страны, в 2025 году запущены 53 инвестпроекта в этой сфере стоимостью более $230 млн.

В Казахстане уже работают три предприятия по переработке зерна общей мощностью более 510 тыс. тонн. Они производят крахмал, биоэтанол и глютен. До 2029 года к ним постепенно присоединятся ещё шесть крупных инвестиционных проектов общей стоимостью $4 млрд. В частности, в Астане реализуется проект компании Tiryaki Agro по строительству предприятия, которое будет производить крахмал, глютен и глюкозно-фруктозный сироп. Стоимость проекта оценивается в $320 млн долларов. Другой пример — уже действующий завод компании Fufeng GroupCompany Limited, способный перерабатывать 3 млнтонн кукурузы в год. Объём инвестиций составляет $1,5 млрд. В стране также реализуются инвестиционные проекты компаний Dalian HeshengHoldings Group Co., Ltd. и Hopefull Grain & Oil Group стоимостью $650 млн и $1,5 млрд соответственно. Они будут специализироваться на переработке пшеницы.

Эти примеры показывают, как крупные компании инвестируют значительные средства в Казахстан, способствуя превращению страны в аграрный хаб региона.

Отметим, производство продуктов питания достигло $7,5 млрд, увеличившись на 8% за год. Исходя из приоритетов, меняется и экспортная модель Казахстана. Если раньше цепочка выглядела просто: урожай – поставка, то теперь между ними появляются такие звенья: переработка, выпуск готовой продукции, упаковка, маркетинг и логистика.

За последние пять лет Казахстан увеличил экспорт продукции АПК почти в два раза до $7 млрд

Возрастает роль Казахстана в обеспечении продовольственной безопасности региона. Эта роль видна на примере рынка зерна. За последние 11 месяцев страна экспортировала 13,5 млн тонн зерна и муки, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Причем основной рост пришелся именно на соседние рынки. Экспорт в Афганистан вырос на 59% до 2,2 млн тонн, в Кыргызстан – достиг 504 тыс. тонн, увеличившись примерно на 40%, в Туркменистан – 210 тыс. тонн, что на 34% больше год к году, в Узбекистан – увеличился на 37% до 5,6 млн тонн. В целом, казахстанские фермеры поставляют сельхозпродукцию более чем в 72 страны. Основные направления экспорта охватывают не только упомянутые выше Центральную Азию и Афганистан, но и страны Евросоюза, Евразийского экономического союза, Турцию и Китай. По официальным данным, за последние пять лет экспорт продукции АПК увеличился почти в два раза – с $3,8 млрд до $7 млрд.

На 22% увеличился объем выпуска сельхозтехники в Казахстане

Цель Казахстана – не только перерабатывать сельхозпродукцию, но и встроиться в глобальные цепочки поставок продуктов питания. И это актуально на фоне растущего значения международной торговли. По оценке ФАО, в 2025 году объем импорта продовольствия вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув$2,22 трлн. Это открывает для Казахстана новые возможности: страна может не только поставлять сельхозсырье, но и больше зарабатывать за счет его переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого Правительство страны ведет работу по нескольким направлением.База – это обеспечение аграриев современным техническим парком, и упор здесь сделали на локализацию производства мировых брендов сельхозтехники в Казахстане. С 2019 года в страненачали выпускать тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, жатки, почвообрабатывающую технику, сеялки, посевные комплексы и многое другое. С апреля 2025 годазапущено производство американской техники John Deere. В этом году к локализации приступили еще несколько мировых технологических лидеров из Европы, Канады и Северной Америки. В результате, в Казахстане действуют 10 заводов разных мощностей. Всего же за 2025 год объем выпуска сельхозтехники увеличился на 22%, а в текущем предприятия планируют пополнить парк страны почти на 10 тысяч единиц.

К 2030 году Казахстан выйдет на экспорт удобрений

В ближайшие годы Казахстан не просто закроет внутреннюю потребность во всех ключевых видах удобрений, но и выйдет на их экспорт. В стране развернуто строительство заводов нового поколения общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. К следующему году одна из компаний запустит первый этап производства калийных удобрений мощностью 1 млн тонн, а к 2035 году нарастит объемы до 12 млн тонн. При том, что потребность Казахстана в этом виде удобрений составляет 100 тыс. тонн. Кроме того, будет закрыт спрос на карбамид за счет запуска трех комплексов до 2030 года. Это проекты мощностью от 577 до 800 тыс. тонн. Параллельно с этим компания «Казфосфат» вместе с SINOPEC и CNCEC проектируют расширение мощностей до 5 млн тонн фосфорных удобрений с вводом первого миллиона тонн аммофоса в 2029 году.

Водосберегающие технологии обеспечат Казахстану до 2,2 млрд м³ экономии воды ежегодно

Сельское хозяйство потребляет около 60% всех водных ресурсов Казахстана. Чтобы экономить ресурсы, фермеров стимулируют использовать современные методы орошения, при этом они еще и повышают урожайность. В их числе: возмещениезатрат на строительство инфраструктуры, покупкаи установка дождевальных машин, систем капельного орошения. И эти решения уже дают положительные результаты. По итогам 2025 года площадь применения водосберегающих технологий в Казахстане достигла 543 тыс. га. Уже в этом году они внедряются еще на 163 тыс. га. Ожидается, что постепенное внедрение водосбережения будет обеспечивать до 2,2 млрд кубических метров экономии воды ежегодно. Водосберегающие технологии делают отрасль более устойчивой кклиматическим изменениями.

Вывод таков: Казахстан системно увеличивает производительность, внедряет новые технологии и расширяет производство, благодаря чему укрепляется его роль в мировой продовольственной системе. Страна выступает как крупный агропродовольственный хаб Евразии, и такая модель становится логичным этапом развития казахского сельского хозяйства.