Более 76 тысяч молодых карпов пополнили рыбные запасы Шерубай-Нуринского водохранилища
5 Ноября 2026, 10:00
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5 Ноября 2026, 10:005 Ноября 2026, 10:00
82Фото: Акимат Карагандинской области
У Шерубай-Нуринского водохранилища прибавилось 76 643 обитателя. В водоём выпустили молодь карпа – такую экологическую акцию провела ГРЭС «Топар», чтобы поддержать рыбные запасы и сохранить природный баланс.
Зарыбление стало частью природоохранной работы предприятия. Выпуск молоди должен помочь восполнить численность рыбы в водохранилище, поддержать местную ихтиофауну и сохранить биологическое разнообразие.
На ГРЭС «Топар» отмечают, что экологическая ответственность не заканчивается выполнением обязательных требований. Предприятие также участвует в практических инициативах, направленных на сохранение водных и биологических ресурсов.
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