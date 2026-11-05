Более 76 тысяч молодых карпов пополнили рыбные запасы Шерубай-Нуринского водохранилища

У Шерубай-Нуринского водохранилища прибавилось 76 643 обитателя. В водоём выпустили молодь карпа – такую экологическую акцию провела ГРЭС «Топар», чтобы поддержать рыбные запасы и сохранить природный баланс.

Зарыбление стало частью природоохранной работы предприятия. Выпуск молоди должен помочь восполнить численность рыбы в водохранилище, поддержать местную ихтиофауну и сохранить биологическое разнообразие.

На ГРЭС «Топар» отмечают, что экологическая ответственность не заканчивается выполнением обязательных требований. Предприятие также участвует в практических инициативах, направленных на сохранение водных и биологических ресурсов.