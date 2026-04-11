Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане.
Более 760 домов остаются подтопленными в девяти населенных пунктах Дагестана, передает BAQ.KZ.
Как сообщает МЧС России, в 16 пунктах временного размещения в настоящее время остаются 524 человека, из них 175 - дети.
"В пяти муниципальных образованиях региона остаются подтопленными девять населенных пунктов: всего 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог", - подчеркивает ведомство.
По данным МЧС, для ликвидации последствий непогоды в регион привлечены свыше 3,8 тысячи специалистов и более 1 тыс. единиц техники.
В связи с непогодой в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, более 6,2 тыс. пострадали.
