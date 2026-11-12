Более 770 школ получили письма с угрозами взрыва в Шотландии и Северной Ирландии

Свыше 770 учебных заведений в Северной Ирландии и Шотландии получили электронные письма с угрозами взрыва. Полиция обоих регионов проводит расследование.

По данным Sky News, в Северной Ирландии угрозы поступили более чем в 300 школ, а в Шотландии — в 470 учебных заведений.

В связи с произошедшим правоохранительные органы направили руководству средних школ рекомендации сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее аналогичные письма с угрозами получили более 100 школ в Италии.