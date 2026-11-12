Более 770 школ получили письма с угрозами взрыва в Шотландии и Северной Ирландии
В двух регионах Великобритании правоохранительные органы начали расследование после массовой рассылки электронных угроз.
12 Ноября 2026, 05:32
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12 Ноября 2026, 05:3212 Ноября 2026, 05:32
92Фото: Pixabay.com
Свыше 770 учебных заведений в Северной Ирландии и Шотландии получили электронные письма с угрозами взрыва. Полиция обоих регионов проводит расследование.
По данным Sky News, в Северной Ирландии угрозы поступили более чем в 300 школ, а в Шотландии — в 470 учебных заведений.
В связи с произошедшим правоохранительные органы направили руководству средних школ рекомендации сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности.
Ранее аналогичные письма с угрозами получили более 100 школ в Италии.
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