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Более 770 школ получили письма с угрозами взрыва в Шотландии и Северной Ирландии

В двух регионах Великобритании правоохранительные органы начали расследование после массовой рассылки электронных угроз.

12 Ноября 2026, 05:32
АВТОР
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Pixabay.com 12 Ноября 2026, 05:32
12 Ноября 2026, 05:32
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Фото: Pixabay.com

Свыше 770 учебных заведений в Северной Ирландии и Шотландии получили электронные письма с угрозами взрыва. Полиция обоих регионов проводит расследование.

По данным Sky News, в Северной Ирландии угрозы поступили более чем в 300 школ, а в Шотландии — в 470 учебных заведений.

В связи с произошедшим правоохранительные органы направили руководству средних школ рекомендации сохранять бдительность и незамедлительно сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее аналогичные письма с угрозами получили более 100 школ в Италии.

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