Министр национальной экономики Серик Жумангарин провел в Вашингтоне встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили приоритеты сотрудничества и перспективные инвестиционные проекты в ключевых секторах экономики.

Партнерство на $8 млрд

Как было отмечено, за период с 1993 по 2026 годы в рамках сотрудничества Казахстана и Всемирного банка реализовано более 50 проектов на сумму свыше 8 млрд долларов.

Эти проекты охватывают транспорт, образование, экологию, цифровизацию и «зеленые» технологии.

Реформы и рост бюджета

Серик Жумангарин подчеркнул эффективность проводимых экономических реформ.

«Доходы государственного бюджета без учета трансфертов составили 6,4 трлн тенге, что на 931 млрд тенге больше показателя прошлого года», — отметил он.

Новые проекты и планы

В настоящее время реализуются два крупных проекта: реконструкция автодороги Караганда — Жезказган и программа цифровизации экономики.

Кроме того, еще восемь проектов находятся на стадии проработки. Среди них — восстановление Северного Аральского моря, строительство дороги Бейнеу — Саксаульск и развитие транспортной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено национальному проекту модернизации энергетического и коммунального секторов, который охватит более 200 предприятий.

Позиция Всемирного банка

Антонелла Бассани отметила высокий потенциал Казахстана и готовность к расширению сотрудничества.

«Несмотря на отсутствие выхода к морю, Казахстан обладает значительным потенциалом и демонстрирует устойчивые темпы роста. Мы готовы поддерживать страну как через инвестиции в инфраструктуру, так и через реализацию реформ», - заявила она.

По ее словам, Всемирный банк намерен активно участвовать в финансировании проектов, включая привлечение частных инвестиций.

Что дальше

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.

Обсуждение инвестиционной программы в инфраструктурной сфере запланировано на май текущего года.