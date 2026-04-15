Более $8 млрд инвестиций: Казахстан и Всемирный банк расширяют сотрудничество
Казахстан и Всемирный банк обсудили новые инвестиционные проекты и реформы. Уже реализовано более 50 проектов на $8 млрд.
Министр национальной экономики Серик Жумангарин провел в Вашингтоне встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани, передает BAQ.KZ.
Стороны обсудили приоритеты сотрудничества и перспективные инвестиционные проекты в ключевых секторах экономики.
Партнерство на $8 млрд
Как было отмечено, за период с 1993 по 2026 годы в рамках сотрудничества Казахстана и Всемирного банка реализовано более 50 проектов на сумму свыше 8 млрд долларов.
Эти проекты охватывают транспорт, образование, экологию, цифровизацию и «зеленые» технологии.
Реформы и рост бюджета
Серик Жумангарин подчеркнул эффективность проводимых экономических реформ.
«Доходы государственного бюджета без учета трансфертов составили 6,4 трлн тенге, что на 931 млрд тенге больше показателя прошлого года», — отметил он.
Новые проекты и планы
В настоящее время реализуются два крупных проекта: реконструкция автодороги Караганда — Жезказган и программа цифровизации экономики.
Кроме того, еще восемь проектов находятся на стадии проработки. Среди них — восстановление Северного Аральского моря, строительство дороги Бейнеу — Саксаульск и развитие транспортной инфраструктуры.
Отдельное внимание уделено национальному проекту модернизации энергетического и коммунального секторов, который охватит более 200 предприятий.
Позиция Всемирного банка
Антонелла Бассани отметила высокий потенциал Казахстана и готовность к расширению сотрудничества.
«Несмотря на отсутствие выхода к морю, Казахстан обладает значительным потенциалом и демонстрирует устойчивые темпы роста. Мы готовы поддерживать страну как через инвестиции в инфраструктуру, так и через реализацию реформ», - заявила она.
По ее словам, Всемирный банк намерен активно участвовать в финансировании проектов, включая привлечение частных инвестиций.
Что дальше
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.
Обсуждение инвестиционной программы в инфраструктурной сфере запланировано на май текущего года.
