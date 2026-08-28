В Казахстане продолжается масштабный ремонт автомобильных дорог республиканского значения. С 2024 года средним ремонтом охвачено 8 470 км дорог, что составляет около 85% от целевого показателя.

К концу 2028 года планируется довести объем дорог, охваченных средним ремонтом, до 10 тысяч км.

Сколько дорог уже отремонтировали

Масштабная программа среднего ремонта реализуется в Казахстане поэтапно с 2024 года.

За два года – в 2024 и 2025 годах – после ремонта в эксплуатацию введено 3 279 км республиканских дорог.

В 2024 году этот показатель составил 959 км, а в 2025 году – уже 2 320 км.

Что сделано в 2026 году

В текущем году объем работ значительно увеличился. Средним ремонтом охвачено 3 679 км автомобильных дорог в рамках 124 проектов.

При этом часть проектов перейдет на следующий год. В 2027 году планируется продолжить реализацию 29 проектов общей протяженностью 1 451 км.

Откуда финансируется ремонт

Дополнительный объем работ по среднему ремонту дорог республиканского значения выполняется за счет средств, поступающих от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

В 2026 году за счет этих средств предусмотрена реализация 38 проектов общей протяженностью 1 512 км.

Когда отремонтируют 10 тыс. км

Сейчас общий охват составляет 8 470 км из запланированных 10 тыс. км. Оставшийся объем работ планируется выполнить в 2027-2028 годах.

Зачем это нужно

Программа среднего ремонта направлена прежде всего на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности регионов.

Кроме того, обновление дорожной инфраструктуры позволит снизить транспортные издержки и повысить качество автомобильных дорог.

Таким образом, достижение показателя в 10 тысяч км дорог, охваченных средним ремонтом, к концу 2028 года остается одним из ключевых направлений модернизации республиканской дорожной сети Казахстана.