Более 8 тысяч километров республиканских дорог охвачено ремонтом
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В Казахстане продолжается масштабный ремонт автомобильных дорог республиканского значения. С 2024 года средним ремонтом охвачено 8 470 км дорог, что составляет около 85% от целевого показателя.
К концу 2028 года планируется довести объем дорог, охваченных средним ремонтом, до 10 тысяч км.
Сколько дорог уже отремонтировали
Масштабная программа среднего ремонта реализуется в Казахстане поэтапно с 2024 года.
За два года – в 2024 и 2025 годах – после ремонта в эксплуатацию введено 3 279 км республиканских дорог.
В 2024 году этот показатель составил 959 км, а в 2025 году – уже 2 320 км.
Что сделано в 2026 году
В текущем году объем работ значительно увеличился. Средним ремонтом охвачено 3 679 км автомобильных дорог в рамках 124 проектов.
При этом часть проектов перейдет на следующий год. В 2027 году планируется продолжить реализацию 29 проектов общей протяженностью 1 451 км.
Откуда финансируется ремонт
Дополнительный объем работ по среднему ремонту дорог республиканского значения выполняется за счет средств, поступающих от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам.
В 2026 году за счет этих средств предусмотрена реализация 38 проектов общей протяженностью 1 512 км.
Когда отремонтируют 10 тыс. км
Сейчас общий охват составляет 8 470 км из запланированных 10 тыс. км. Оставшийся объем работ планируется выполнить в 2027-2028 годах.
Зачем это нужно
Программа среднего ремонта направлена прежде всего на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности регионов.
Кроме того, обновление дорожной инфраструктуры позволит снизить транспортные издержки и повысить качество автомобильных дорог.
Таким образом, достижение показателя в 10 тысяч км дорог, охваченных средним ремонтом, к концу 2028 года остается одним из ключевых направлений модернизации республиканской дорожной сети Казахстана.
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