В областном акимате состоялось заседание актива Восточно-Казахстанской области с участием акима области Нурымбета Сактаганова. В ходе заседания озвучена информация о текущей работе и намеченных планах, передаёт BAQ.KZ.

В управлении туризма отметили, что на расширенном заседании Правительства Глава государства подчеркнул необходимость целостной стратегии привлечения качественных инвестиций.

Восточно-Казахстанская область вошла в 2026 год с положительной динамикой. Объём инвестиций в основной капитал составил свыше 838 млрд тенге (+8,3%). Прямые иностранные инвестиции достигли 1,6 млрд долларов, что второе выше уровня прошлого года. Регион занимает 3-е место в стране по объёму прямых иностранных инвестиций.

В Общенациональном пуле сегодня - 67 проектов на 1,3 трлн тенге. В стадии реализации находятся 49 проектов с созданием более 8 тысяч рабочих мест. Промышленность остаётся ключевым драйвером развития, на неё приходится более 36% всех инвестиций региона. Активно развивается туристическая отрасль: в прошлом году инвестиции выросли на 69%, реализуются новые проекты гостиничной и курортной инфраструктуры.

Остаются важными задачи - переход от меморандумов к реальным проектам, создание устойчивых производств и новых рабочих мест.

На расширенном заседании Правительства РК Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поставил задачи по укреплению продовольственной безопасности, повышению эффективности агропромышленного комплекса и цифровизации отрасли.

По данным управления сельского хозяйства, в Восточно-Казахстанской области по итогам прошлого года обеспеченность населения по 14 из 29 основных видов продовольствия превышает 100%. В их числе - хлеб и мука, основные виды мяса, рыба, растительное масло, крупы, картофель и овощи. По некоторым позициям сохраняется зависимость от поставок из других регионов, в том числе, по сахару, рису и соли.

Пищевая и перерабатывающая промышленность охватывает все ключевые направления: мясное, молочное, масложировое, мукомольно-крупяное, хлебопекарное и рыбное производство.

В области отмечен рост экспортного потенциала: за 11 месяцев прошлого года экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 367,3 млн долларов, это почти на 20,5% больше такого же периода 2024 года. При этом 68% экспорта приходится на переработанную продукцию.

Сегодня в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты. В Усть-Каменогорске заработал маслозавод ТОО "Алтай Май", мощностью 169 тысяч тонн переработки в год. В регионе модернизируются предприятия молочной отрасли и строятся новые производственные мощности.

Кроме того, отмечена положительная динамика в животноводстве. Производство молока выросло на 9%, составив 260,5 тысяч тонн, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и лошадей. ВКО входит в число лидеров страны по развитию молочной отрасли.

В текущем году в рамках программы "Ауыл Аманаты" планируется создать 31 сельскохозяйственный кооператив. Кроме того, ведётся работа по цифровизации системы субсидирования и обеспечению прозрачности господдержки.

Регион продолжает реализацию поручений Главы государства, направленных на развитие глубокой переработки, повышение эффективности АПК и укрепление продовольственной безопасности.