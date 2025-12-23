Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область встретился с населением и сельхозтоваропроизводителями региона. В диалоге приняли участие представители фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий и отраслевых ассоциаций, передаёт BAQ.KZ.

Северо-Казахстанская область по праву занимает одно из ключевых мест в аграрном секторе страны: вклад сельского хозяйства в валовой региональный продукт составляет около 25%.

Министр подчеркнул, что Глава государства поставил перед агросектором стратегическую задачу по увеличению объема валовой сельхозпродукции в два раза.

"В этой связи реализуется комплекс мер, направленных на повышение технологичности отрасли, включая внедрение современных агротехнологий, применение удобрений и качественных семян, обновление парка сельхозтехники, а также развитие животноводства. За последние 10 лет финансирование АПК увеличилось в несколько раз и в текущем году достигло почти 1 трлн тенге. По стране поддержку получили более 8 тысяч сельхозтоваропроизводителей на сумму 502 млрд тенге, из них в Северо-Казахстанской области — 646 аграриев на 83,2 млрд тенге. Особое внимание при поддержке Правительства уделяется обновлению сельхозтехники", — отметил Айдарбек Сапаров.

В рамках программы льготного лизинга на приобретение техники отечественного производства в 2025 году выделено 250 млрд тенге под 5% годовых. Это позволит обновить машинно-тракторный парк на 7 тысяч единиц. В Северо-Казахстанской области уже профинансировано приобретение 550 единиц техники на сумму 31 млрд тенге.

В результате широкого внедрения агротехнологий в стране собран рекордный за годы независимости урожай зерновых — свыше 27,1 млн тонн при средней урожайности 17 ц/га. В СКО убрано 3 млн га зерновых культур, получено 6,5 млн тонн зерна при урожайности 21,4 ц/га.

Для поддержки перерабатывающих предприятий в 2025 году предусмотрено 44,3 млрд тенге льготных краткосрочных кредитов под 5% годовых на пополнение оборотных средств. В регионе профинансировано 13 проектов на сумму 18,9 млрд тенге.

С 1 августа запущен отдельный льготный кредитный продукт для животноводства объемом 50 млрд тенге со ставкой 5% годовых.

Продолжается разработка Комплексного плана развития животноводства, который предусматривает расширение льготного кредитования, внедрение долгосрочных займов на приобретение племенного поголовья, запуск механизма гарантирования кредитов через ФРП "Даму" с покрытием до 80%, упрощение предоставления земельных участков начинающим фермерам, а также усиление социальной поддержки работников отрасли.

Айдарбек Сапаров также отметил, что в системе господдержки проведена перенастройка механизмов: от прямого субсидирования фермеров осуществлен переход к субсидированию кредиторов, производителей техники и удобрений, а также поставщиков поливной воды. Это повышает прозрачность и снижает коррупционные риски.

Продолжается финансирование крупных инвестиционных проектов через СПК. С начала реализации программы введено в эксплуатацию 50 МТФ мощностью 316 тыс. тонн молока в год.

В 2025 году на эти цели предусмотрено 200 млрд тенге, в том числе в Северо-Казахстанской области профинансировано 14 проектов на сумму 13,2 млрд тенге.

В ходе встречи аграрии подняли актуальные вопросы, связанные с субсидированием, дальнейшим совершенствованием мер господдержки. Министр заверил, что все предложения будут рассмотрены и взяты в работу.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. По словам Айдарбека Сапарова, прямой диалог с фермерами позволяет оперативно реагировать на запросы отрасли и способствует устойчивому развитию сельского хозяйства.