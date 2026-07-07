В Астане более 80 бойцов молодежного трудового отряда "Жасыл ел" приняли участие в экологической акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.

Уборка прошла на территории возле памятника Махатме Ганди в районе Байконыр.

В ходе акции участники собрали мусор, полили деревья, привели в порядок зеленые насаждения и выполнили другие работы по благоустройству общественного пространства.

Как сообщили в акимате района Байконыр, мероприятие организовано в рамках республиканской экологической инициативы "Таза Қазақстан".

"Сегодня более 80 бойцов "Жасыл ел" принимают участие в экологической акции. Подобные мероприятия проходят на протяжении всего года. Вместе с молодежью мы очищаем общественные пространства, ухаживаем за зелеными насаждениями и благоустраиваем территории", – отметил главный специалист отдела внутренней политики акимата района Байконыр Нурислам Батарбек.

В акимате добавили, что подобные акции проходят в столице на регулярной основе.