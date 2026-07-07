Более 80 бойцов "Жасыл ел" вышли на уборку в Астане
Экологическая акция прошла у памятника Махатме Ганди в рамках инициативы «Таза Қазақстан».
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В Астане более 80 бойцов молодежного трудового отряда "Жасыл ел" приняли участие в экологической акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Уборка прошла на территории возле памятника Махатме Ганди в районе Байконыр.
В ходе акции участники собрали мусор, полили деревья, привели в порядок зеленые насаждения и выполнили другие работы по благоустройству общественного пространства.
Как сообщили в акимате района Байконыр, мероприятие организовано в рамках республиканской экологической инициативы "Таза Қазақстан".
"Сегодня более 80 бойцов "Жасыл ел" принимают участие в экологической акции. Подобные мероприятия проходят на протяжении всего года. Вместе с молодежью мы очищаем общественные пространства, ухаживаем за зелеными насаждениями и благоустраиваем территории", – отметил главный специалист отдела внутренней политики акимата района Байконыр Нурислам Батарбек.
В акимате добавили, что подобные акции проходят в столице на регулярной основе.
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