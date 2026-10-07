Более 80 фактов вандализма пресекли в Жамбылской области
7 Октября 2026, 14:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
7 Октября 2026, 14:157 Октября 2026, 14:15
312Фото: pixabay.com
С начала 2026 года в Жамбылской области пресечено 82 правонарушения, связанных с вандализмом, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в полиции, речь идет в том числе о порче общественного имущества, нанесении незаконных надписей на стены, повреждении памятников и объектов благоустройства.
«По каждому факту в соответствии с законодательством принимаются соответствующие меры. За вандализм предусмотрена уголовная и административная ответственность», – сообщили в ДП Жамбылской области.
В ведомстве напомнили, что ответственность за подобные действия предусмотрена с 14 лет. Полиция также призвала жителей соблюдать порядок в общественных местах и бережно относиться к общественному имуществу.
Самое читаемое
- В Семее достраивают мост за 47,3 млрд тенге: старый отдадут пешеходам
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Chevron объявил о большой перестановке в руководстве
- Куда будут переселять жителей аварийных одноэтажных домов в Астане
- Экологи и полиция проверили выхлопы больше тысячи машин: у 86 нашли превышение