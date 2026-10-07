Более 80 фактов вандализма пресекли в Жамбылской области

С начала 2026 года в Жамбылской области пресечено 82 правонарушения, связанных с вандализмом, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, речь идет в том числе о порче общественного имущества, нанесении незаконных надписей на стены, повреждении памятников и объектов благоустройства.

«По каждому факту в соответствии с законодательством принимаются соответствующие меры. За вандализм предусмотрена уголовная и административная ответственность», – сообщили в ДП Жамбылской области.

В ведомстве напомнили, что ответственность за подобные действия предусмотрена с 14 лет. Полиция также призвала жителей соблюдать порядок в общественных местах и бережно относиться к общественному имуществу.