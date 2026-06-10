Более 80% инвестиций в экономику Казахстана обеспечил частный сектор

Казахстан демонстрирует качественный экономический рост, основанный на расширении производственной базы и высокой инвестиционной активности частного сектора. Об этом на заседании Мажилиса заявил министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на вопросы депутатов о структуре валового внутреннего продукта, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на увеличение государственных расходов, основным источником инвестиций в экономику остаются частные вложения.

"Более 80% всех инвестиций в основной капитал осуществляются из частных источников", – сообщил Жумангарин.

Как отметил вице-премьер, объем инвестиций в основной капитал по итогам года достиг 22,7 трлн тенге. При этом приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 14,4% и составил 20,5 млрд долларов.

Какие отрасли обеспечивают рост

По словам главы Миннацэкономики, ключевыми драйверами роста экономики стали промышленность и обрабатывающий сектор.

Высокие темпы роста демонстрируют машиностроение, химическая промышленность и производство строительных материалов. Это, по мнению Жумангарина, свидетельствует о расширении производственного потенциала страны и постепенном укреплении несырьевых отраслей экономики.

Вице-премьер также прокомментировал отрицательный баланс первичных доходов в платежном балансе, который нередко становится предметом дискуссий.

По его словам, вывод прибыли иностранными инвесторами после завершения крупных проектов является естественным экономическим процессом и подтверждает открытость казахстанской экономики для международного капитала.

Что происходит с инфляцией

Отдельно Жумангарин остановился на вопросе инфляции, назвав ее одной из главных задач для Правительства и Национального банка.

"Единственная проблема, с которой мы сейчас совместно с Национальным банком и регулятором финансового сектора боремся, – это инфляция. Инфляция снижается. По итогам прошлого месяца она составила 10,4%. Я надеюсь, что в этом месяце мы тоже достигнем снижения инфляции", – заявил он.

По словам министра, работа по сдерживанию роста цен остается одним из ключевых направлений экономической политики государства.