Более 80% медработников в Казахстане составляют женщины

В казахстанской системе здравоохранения женщины составляют подавляющее большинство сотрудников. Сейчас в отрасли работают около 84 тысяч врачей и более 196 тысяч специалистов среднего медицинского персонала, свыше 80% из них женщины.

Такие данные прозвучали на международной конференции в Туркменистане, где Казахстан представил результаты в сфере охраны здоровья женщин и детей.

Женщины заметно представлены и на государственной службе. Их доля среди госслужащих достигла 55,8%, при этом 39,1% занимают руководящие должности. В квазигосударственном секторе женщины занимают 46,8% руководящих позиций.

Материнская смертность снизилась в 6,7 раза

За годы независимости материнская смертность в Казахстане снизилась в 6,7 раза, младенческая в 5,2 раза. По данным Минздрава, страна досрочно достигла целевых показателей Целей устойчивого развития по снижению материнской и детской смертности.

Сейчас в Казахстане живут около 6,9 млн детей. За год в стране произошло более 329 тысяч родов.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что дальнейшая работа требует более точного подхода к каждому случаю.

«Сегодня перед нами стоит более сложная задача - сохранить каждую жизнь и не допустить предотвратимых потерь. Для этого необходимы современная диагностика, эффективная маршрутизация беременных женщин, развитие высокотехнологичной помощи, постоянный аудит качества и быстрое реагирование на критические состояния», - сказала она.

ЮНИСЕФ отметил результаты Казахстана

ЮНИСЕФ отмечает снижение детской, младенческой и неонатальной смертности в Казахстане, сокращение инфекций, предупреждаемых вакцинацией, и работу патронажной службы на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Казахстанский опыт организация рассматривает как пример практики, которая может быть полезна другим странам Центральной Азии.

Отдельно на конференции обсуждали влияние климата на здоровье. Экстремальная жара, изменение водных ресурсов и другие климатические факторы создают новые риски для населения и увеличивают нагрузку на медицину.

Казахстан предложил странам региона развивать совместные проекты по охране здоровья матерей и детей, профилактике материнской и младенческой смертности, подготовке кадров, женскому здоровью, цифровым технологиям и высокотехнологичной медицинской помощи.