Более 80 мигрантов погибли по пути из Гамбии на Канары

Более 80 человек, включая грудного ребенка, могли погибнуть во время 26-дневного дрейфа лодки с мигрантами из Гамбии к Канарским островам. Из 128 человек на борту выжили 44. Деревянную лодку обнаружил самолет Морской спасательной службы Испании в 120 километрах от Гран-Канарии. Спасательное судно Guardamar Urania подошло к ней после полуночи. На борту спасатели нашли пять тел. Из-за тяжелых условий на море их пришлось оставить и сосредоточиться на эвакуации выживших.

При этом спасатели не исключают, что погибших могло быть больше. Один из участников операции рассказал, что многие выжившие находились в крайне тяжелом состоянии: они не могли стоять на ногах и страдали от галлюцинаций. Троих человек пришлось срочно эвакуировать вертолетом в больницы. Еще шесть мигрантов госпитализировали из-за обезвоживания, дезориентации и симптомов, связанных с употреблением морской воды.

По данным испанской НПО Caminando Fronteras, Гражданская гвардия подтвердила совпадение надписей на лодке с обозначениями судна, которое, согласно данным организации, вышло из Гамбии 7 августа. Выжившие рассказали представителям Красного Креста, что отправились в путь группой более чем из ста человек. Предварительно, все спасенные — мужчины из Гамбии и Мали.