Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в Индийском океане у берегов Шри-Ланки. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время специального брифинга, посвященного вопросам обороны, передает BAQ.KZ.

По его словам, иранский корабль находился в международных водах и считал себя в безопасности, однако был поражен торпедой, выпущенной с американской подлодки.

«Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой», — заявил Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что это первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. По имеющимся данным, в результате атаки погибли более 80 моряков, еще 32 человека были спасены.

Кроме того, Хегсет сообщил, что американские военные нанесли удары по основному боевому кораблю ВМС Ирана в Персидском заливе. Речь идет о корабле «Сулеймани», названном в честь иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит американскими военными во время первого президентского срока Дональда Трампа.

По данным издания Clash Report, горящий корабль ВМС Ирана был замечен недалеко от иранского порта Бендер-Аббас после ударов США.