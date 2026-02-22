В рамках деятельности Общенациональной коалиции в социальных сетях проходит инициатива по установке тематических рамок на аватарки пользователей. На сегодняшний день к акции присоединились более 88 тысяч человек, публично обозначивших свою гражданскую позицию в преддверии общенационального референдума, назначенного на 15 марта, передает BAQ.KZ.

На общедоступном ресурсе twibbonize.com загружен специальный твиббон «referendum2026», который за несколько дней по динамике роста вошел в ТОП-1 и стал самым используемым твиббоном на сервисе. Также на ресурсе есть и другие инициативные акции. На сегодняшний день общее количество поддерживающих достигло 88 тысяч человек. Количество граждан, поддерживающих проект Новой Конституции, увеличивается с каждым днем.

К онлайн-активности присоединились и известные казахстанцы – титулованная шахматистка, чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева, призер Олимпийских игр в Сиднее Мухтархан Дилдабеков, трехкратный чемпион Казахстана по боксу Василий Левит, заслуженный деятель исскуств Карагоз Сулейменова, музыкант Абай Бегей, продюсер Ренат Басит, солист группы «Дервиши» Дильмурат Бахаров, народный артист Тунгышпай Жаманкулов и актер Ерболат Толеген и многие другие.

Инициатива стала одним из наиболее заметных цифровых форматов общественной поддержки, объединив пользователей из разных регионов Казахстана и продемонстрировав высокий уровень вовлеченности граждан в обсуждение будущего страны.