Более 80 тысяч жителей столицы привились от гриппа
Бесплатная вакцинация от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций продолжается в Астане, передает BAQ.KZ.
По данным Управления общественного здравоохранения, прививку уже получили 80 264 жителя столицы, что составляет 55,3% от запланированного количества.
Вакцинация проводится бесплатно для всех категорий граждан — детей от шести месяцев, подростков, взрослых без возрастных ограничений, а также беременных женщин на сроке от 16 до 37 недель.
Получить вакцину можно в своей поликлинике, обратившись к участковому врачу в часы приема без предварительной записи. Медики особо рекомендуют пройти вакцинацию пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями, находящимся на диспансерном учете.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения профилактических мер в сезон вирусных инфекций:
- использовать маски и антисептики;
- избегать мест массового скопления людей;
- регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку;
- обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания.
В столичном управлении отметили, что вакцинация остаётся самым эффективным способом защиты от гриппа и осложнений, которые он может вызвать. Медицинские сотрудники также активно участвуют в кампании, чтобы обезопасить себя и своих пациентов.
