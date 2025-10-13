Бесплатная вакцинация от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций продолжается в Астане, передает BAQ.KZ.

По данным Управления общественного здравоохранения, прививку уже получили 80 264 жителя столицы, что составляет 55,3% от запланированного количества.

Вакцинация проводится бесплатно для всех категорий граждан — детей от шести месяцев, подростков, взрослых без возрастных ограничений, а также беременных женщин на сроке от 16 до 37 недель.

Получить вакцину можно в своей поликлинике, обратившись к участковому врачу в часы приема без предварительной записи. Медики особо рекомендуют пройти вакцинацию пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями, находящимся на диспансерном учете.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения профилактических мер в сезон вирусных инфекций:

использовать маски и антисептики;

избегать мест массового скопления людей;

регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку;

обращаться за медицинской помощью при первых симптомах заболевания.

В столичном управлении отметили, что вакцинация остаётся самым эффективным способом защиты от гриппа и осложнений, которые он может вызвать. Медицинские сотрудники также активно участвуют в кампании, чтобы обезопасить себя и своих пациентов.