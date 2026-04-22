В центре лучше: Людям из аварийного дома в Астане предлагают переселиться на окраину
В пешей доступности у жителей главные достопримечательности левого берега.
Сегодня 2026, 15:30
133Фото: BAQ.kz
В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" вы увидите жизнь в последних двухэтажках целиноградской эпохи в самом центре левого берега Астаны. Уединенные дома по улице Аккум теперь огорожены от шума большого города построенными здесь высотками. Люди не хотят никуда уезжать, рассказывая, что новое жилье им предлагают на столичной окраине.
