Сборная Казахстана возглавила мировой рейтинг по сокке

Сборная Казахстана по сокке продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге, опубликованном Международной федерацией сокка, передает BAQ.KZ.

По данным организации, казахстанская команда занимает первое место среди 80 стран. Вторую строчку рейтинга занимает Польша, а третье место — Мексика.

Сокка — это разновидность мини-футбола, которая проводится в формате 6×6 (иногда 7×7) на искусственном покрытии. В отличие от классического футбола, здесь меньше поле и число игроков, а по сравнению с футзалом — отличаются размеры мяча и площадки. Матчи, как правило, состоят из двух таймов по 20–25 минут.

Высокая позиция Казахстана в рейтинге подкреплена успешными выступлениями на международной арене. В 2023 году команда стала чемпионом мира на турнире в Эссен, где в финале обыграла сборную Украины в серии пенальти после ничьей 2:2.

Кроме того, сборная Казахстана дважды выигрывала чемпионат Европы — в 2023 и 2024 годах. На чемпионате мира 2025 года команда завоевала бронзовые медали, подтвердив свой статус одной из сильнейших в мире.