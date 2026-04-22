Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
В период расследования обвиняемые и их защитники поднимали вопрос о возможном применении амнистии
В Астане продолжается судебный процесс по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. В ходе заседания адвокат подсудимых спросила свидетеля-следователя Алимханова, с какой целью обвиняемых водили в кабинеты руководства Департамента экономических расследований, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос, следователь заявил, что в период расследования обвиняемые и их защитники поднимали вопрос о возможном применении амнистии.
«На протяжении всего досудебного расследования они и их адвокат просили о применении акта амнистии. В материалах дела это имеется», - сообщил Алимханов.
По его словам, применить амнистию было невозможно из-за требований законодательства.
«Есть нормативное постановление Верховного суда, согласно которому мы не можем применить её, так как необходимо полностью возместить ущерб», - отметил следователь.
Он также озвучил версию следствия о движении денежных средств.
«На 100 миллионов тенге купили Hyundai Elantra, на 10 миллионов тенге приобрели сотовые телефоны, 8 миллионов тенге оплатили адвокату, который участвовал в административном производстве», - сказал Алимханов.
Следователь добавил, что после подсчётов, по версии следствия, оставалась определённая сумма.
«В сухом остатке осталось где-то 50–60 миллионов. Они говорили: это наша чистая прибыль. Мы готовы это возместить, если вы примете, и публично извинимся перед народом Казахстана», - заявил он.
По словам Алимханова, позже обвиняемые обращались и в вышестоящую инстанцию.
«Они сами напросились в вышестоящую инстанцию. Там им также показали нормативное постановление Верховного суда», – отметил следователь.
Судебное разбирательство по делу продолжается.
