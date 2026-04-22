В Астана продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных торговых павильонов, передает BAQ.kz со ссылкой на акимат столицы.

Мероприятия проводятся в рамках принципа «Закон и порядок» совместно Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства и аппаратом акима района Есиль.

Как отметил руководитель отдела развития торговли Адиль Капсалямов, работа направлена на упорядочивание уличной торговли и улучшение внешнего облика города.

«Если в 2025 году по городу было демонтировано 225 незаконных павильонов, то с начала 2026 года уже убрано 15 объектов», — сообщил он.

Власти подчеркивают, что подобные меры также направлены на соблюдение санитарных норм и требований к размещению торговых точек.

В акимате добавили, что работа по выявлению и демонтажу незаконных объектов будет продолжена на системной основе.