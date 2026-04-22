В Астане сносят незаконные торговые павильоны
В столице продолжается борьба со стихийной торговлей и нарушениями в размещении объектов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астана продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных торговых павильонов, передает BAQ.kz со ссылкой на акимат столицы.
Мероприятия проводятся в рамках принципа «Закон и порядок» совместно Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства и аппаратом акима района Есиль.
Как отметил руководитель отдела развития торговли Адиль Капсалямов, работа направлена на упорядочивание уличной торговли и улучшение внешнего облика города.
«Если в 2025 году по городу было демонтировано 225 незаконных павильонов, то с начала 2026 года уже убрано 15 объектов», — сообщил он.
Власти подчеркивают, что подобные меры также направлены на соблюдение санитарных норм и требований к размещению торговых точек.
В акимате добавили, что работа по выявлению и демонтажу незаконных объектов будет продолжена на системной основе.
