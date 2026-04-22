«Не вводите суд в заблуждение»: адвокат Жанабыловых выступила против следствия

В ходе заседания адвокат подсудимых провела допрос свидетеля-следователя Абзала Алимханова, поставив под сомнение доводы обвинения о движении денежных средств и доступе к банковским счетам, передает корреспондент BAQ.KZ.

Сторона защиты заявила, что в материалах дела имеются банковские выписки, подтверждающие отсутствие снятия средств с депозитного счёта.

«Деньги не снимались с депозитного счёта. Они были вновь переведены на расчётный счёт ТОО “Жанна Бизнес”, где до сих пор находятся эти средства. Поэтому не вводите суд в заблуждение», – заявила адвокат.

После этого защита потребовала пояснить, в чём именно следствие усматривает сокрытие денежных средств, если фактического обналичивания не происходило.

Отдельный блок вопросов касался предполагаемого доступа Ерболата Жанабылова к банковским счетам компании.

Адвокат спросила, направлялись ли запросы в банки о наличии у него доверенности, права подписи, фактов снятия денег либо иных полномочий по распоряжению счетами ТОО.

Следователь ответил, что счёт рассматривался как общий, поскольку обвиняемые являются супругами.

В ответ защита указала, что учредителем и директором ТОО «Жанна Бизнес» является Эльмира Толегенова, а право подписи принадлежит одному лицу.

«То есть вы ссылаетесь только на то, что они супружеская пара?» – прозвучало в суде.

После ответа следователя адвокат сообщила, что больше вопросов не имеет.

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что адвокат Жанабыловых поставила под сомнение материалы обвинения на допросе следователя. Защита обратила внимание на оформление материалов дела в электронном формате. Адвокат поинтересовалась, почему в обвинительном акте в разделе со ссылками на материалы расследования указаны тома и листы дела, хотя электронное дело, по её словам, не предполагает бумажной томности.