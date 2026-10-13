Более 800 мешков мусора: Jetour EcoCrew провел экологическую акцию

Экологическая инициатива Jetour EcoCrew объединила более 130 участников и 50 владельцев автомобилей Jetour в Алматы и Астане. Волонтеры очистили территории Куртинского водохранилища и Тайтобе, собрав свыше 800 мешков мусора общим весом более 2,5 тонны.

Участники собрали пластиковые, стеклянные и другие отходы, показав, как совместные действия помогают сохранять чистоту природных территорий. Инициатива также направлена на развитие культуры ответственного отдыха и бережного отношения к окружающей среде.

Экологические акции продолжаются

Jetour EcoCrew проводит подобные мероприятия не впервые. В августе 2025 года участники собрали более 50 мешков мусора на берегу реки Или. В мае 2026 года команда очистила около 500 тысяч квадратных метров территории и вывезла более двух тонн отходов.

В октябрьской акции участвовали владельцы Jetour X70, X70 Plus, T1 и T2. Проект объединяет автомобилистов вокруг идеи ответственных путешествий, напоминая, что каждый может внести вклад в сохранение природы.

Jetour EcoCrew призывает не оставлять мусор в местах отдыха, поддерживать экологические инициативы и показывать пример бережного отношения к окружающей среде.

Подробнее о моделях Jetour, актуальных ценах и финансовых программах можно узнать на сайте jetour-auto.kz и в официальных дилерских центрах Казахстана.